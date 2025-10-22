In tre rubano scooter al Villaggio Mosè, telecamere riprendono il furto (VIDEO)





Ladri in azione nel quartiere di Villaggio Mosè la scorsa notte. Tre giovani, con il volto travisato da caschi integrali, sono riusciti a rubare uno scooter TMax 500 posteggiato sotto l’abitazione dei proprietari del veicolo.

Il furto è stato interamente ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate. Il video, divenuto in breve tempo virale, è stato poi pubblicato sui social dal proprietario dello scooter: “Condividete per favore, con la speranza che i genitori di questi ragazzi disagiati si e li riconoscano rendendosi conto del male che arrecano alla società.”