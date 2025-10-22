Agrigento

In tre rubano scooter al Villaggio Mosè, telecamere riprendono il furto (VIDEO)

Il furto è stato interamente ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate. Il video, divenuto in breve tempo virale, è stato poi pubblicato sui social dal proprietario dello scooter

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione



Ladri in azione nel quartiere di Villaggio Mosè la scorsa notte. Tre giovani, con il volto travisato da caschi integrali, sono riusciti a rubare uno scooter TMax 500 posteggiato sotto l’abitazione dei proprietari del veicolo.

Il furto è stato interamente ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate. Il video, divenuto in breve tempo virale, è stato poi pubblicato sui social dal proprietario dello scooter: “Condividete per favore, con la speranza che i genitori di questi ragazzi disagiati si e li riconoscano  rendendosi conto del male che arrecano alla società.”

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

“Sphairos”, al via quattro giorni di incontri filosofici nei luoghi di Empedocle
Apertura

Fermato con il fratello che deteneva un chilo di cocaina, assolto favarese
Agrigento

In tre rubano scooter al Villaggio Mosè, telecamere riprendono il furto (VIDEO)
Ultime Notizie

Donazione di organi a cuore fermo al Policlinico di Palermo: prelevati fegato, reni e cornee
Sant'Angelo Muxaro

Sant’Angelo Muxaro, al via i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche al Museo
Cultura

Settimana della legalità giudici Livatino e Saetta, gli eventi in programma a Canicattì