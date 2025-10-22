Sant’Angelo Muxaro, al via i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche al Museo

Sono ufficialmente iniziati i lavori di adeguamento e accessibilità del Museo Archeologico di Sant’Angelo Muxaro (MuSAM), grazie anche all’approvazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). A darne nota è il sindaco Angelo Tirrito.

L’intervento prevede la sistemazione delle rampe di ingresso al piano terra; la realizzazione di una nuova rampa per l’accesso alla nuova sala multimediale; l’installazione di un ascensore per raggiungere comodamente le esposizioni del primo piano e gli uffici del secondo piano.

“Si tratta di un passo importante verso un museo più inclusivo, moderno e accessibile a tutti, in linea con l’impegno dell’Amministrazione per la piena valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Il Museo Archeologico di Sant’Angelo Muxaro luogo di storia, conoscenza e accoglienza ora sempre più aperto a tutti”, dichiara il primo cittadino.

L’intervento è finanziato dal PNRR – M1C3 – Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”.