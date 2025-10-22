Licata

In casa col marito con 2.5 chili di cocaina, 29enne torna in libertà 

In casa dei coniugi erano stati rinvenuti quasi 2.6 chilogrammi di cocaina, circa 800 grammi di hashish, 100 grammi di marijuana e oggetti utili al confezionamento dello stupefacente

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il tribunale del Riesame, accogliendo l’istanza avanzata dall’avvocato Gaspare Lombardo, ha rimesso in libertà Rosaria Carella, 29 anni, di Licata, arrestata lo scorso mese a margine di un blitz della Squadra mobile di Agrigento per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Per la donna erano scattate le manette insieme al marito in seguito ad una perquisizione domiciliare.

I poliziotti trovarono nell’abitazione quasi 2.6 chilogrammi di cocaina, circa 800 grammi di hashish, 100 grammi di marijuana e oggetti utili al confezionamento dello stupefacente. La ventinovenne era finita ai domiciliari. Il tribunale della Libertà ha disposto l’immediata scarcerazione rimettendo la donna in libertà. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Licata

In casa col marito con 2.5 chili di cocaina, 29enne torna in libertà 
Apertura

Mafia, chiesti 18 anni di carcere per il medico di Matteo Messina Denaro
Cultura

“Sphairos”, al via quattro giorni di incontri filosofici nei luoghi di Empedocle
Apertura

Fermato con il fratello che deteneva un chilo di cocaina, assolto favarese
Agrigento

In tre rubano scooter al Villaggio Mosè, telecamere riprendono il furto (VIDEO)
Apertura

“Minaccia il genero che aveva già tentato di uccidere”, condannato 