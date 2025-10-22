In casa col marito con 2.5 chili di cocaina, 29enne torna in libertà 

Il tribunale del Riesame, accogliendo l’istanza avanzata dall’avvocato Gaspare Lombardo, ha rimesso in libertà Rosaria Carella, 29 anni, di Licata, arrestata lo scorso mese a margine di un blitz della Squadra mobile di Agrigento per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Per la donna erano scattate le manette insieme al marito in seguito ad una perquisizione domiciliare.

I poliziotti trovarono nell’abitazione quasi 2.6 chilogrammi di cocaina, circa 800 grammi di hashish, 100 grammi di marijuana e oggetti utili al confezionamento dello stupefacente. La ventinovenne era finita ai domiciliari. Il tribunale della Libertà ha disposto l’immediata scarcerazione rimettendo la donna in libertà.