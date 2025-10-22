Apertura

Mafia, chiesti 18 anni di carcere per il medico di Matteo Messina Denaro

Per i pm il medico, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, sapeva in realtà perfettamente che le prescrizioni erano per il boss

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il pm della Dda di Palermo Gianluca De Leo ha chiesto la condanna a 18 anni di carcere per Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello Di Mazara che ha avuto in cura il boss Matteo Messina Denaro durante la latitanza. L’imputato è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico.

La sentenza, slittata perchè il tribunale di Marsala che celebra il processo aveva disposto una serie di perizie sulla documentazione sanitaria prodotta al processo, è prevista per il 10 dicembre. Per mesi, secondo l’accusa, Tumbarello, ha prescritto analisi e terapie al capomafia che utilizzava all’epoca l’identità di un paziente del dottore, il geometra Andrea Bonafede.

Per i pm il medico sapeva in realtà perfettamente che le prescrizioni erano per il boss. L’indagato si è difeso sostenendo di essere stato ingannato dal geometra, suo paziente, che gli aveva dato di essere malato di cancro e di aver bisogno delle cure, evitando però di farsi visitare allo studio perchè non si sapesse in giro della sua patologia. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Licata

In casa col marito con 2.5 chili di cocaina, 29enne torna in libertà 
Apertura

Mafia, chiesti 18 anni di carcere per il medico di Matteo Messina Denaro
Cultura

“Sphairos”, al via quattro giorni di incontri filosofici nei luoghi di Empedocle
Apertura

Fermato con il fratello che deteneva un chilo di cocaina, assolto favarese
Agrigento

In tre rubano scooter al Villaggio Mosè, telecamere riprendono il furto (VIDEO)
Apertura

“Minaccia il genero che aveva già tentato di uccidere”, condannato 