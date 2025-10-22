Mafia, chiesti 18 anni di carcere per il medico di Matteo Messina Denaro

Il pm della Dda di Palermo Gianluca De Leo ha chiesto la condanna a 18 anni di carcere per Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello Di Mazara che ha avuto in cura il boss Matteo Messina Denaro durante la latitanza. L’imputato è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico.

La sentenza, slittata perchè il tribunale di Marsala che celebra il processo aveva disposto una serie di perizie sulla documentazione sanitaria prodotta al processo, è prevista per il 10 dicembre. Per mesi, secondo l’accusa, Tumbarello, ha prescritto analisi e terapie al capomafia che utilizzava all’epoca l’identità di un paziente del dottore, il geometra Andrea Bonafede.

Per i pm il medico sapeva in realtà perfettamente che le prescrizioni erano per il boss. L’indagato si è difeso sostenendo di essere stato ingannato dal geometra, suo paziente, che gli aveva dato di essere malato di cancro e di aver bisogno delle cure, evitando però di farsi visitare allo studio perchè non si sapesse in giro della sua patologia.