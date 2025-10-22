Mafia, chiesti 18 anni di carcere per il medico di Matteo Messina Denaro
Per i pm il medico, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, sapeva in realtà perfettamente che le prescrizioni erano per il boss
Il pm della Dda di Palermo Gianluca De Leo ha chiesto la condanna a 18 anni di carcere per Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello Di Mazara che ha avuto in cura il boss Matteo Messina Denaro durante la latitanza. L’imputato è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso ideologico.
La sentenza, slittata perchè il tribunale di Marsala che celebra il processo aveva disposto una serie di perizie sulla documentazione sanitaria prodotta al processo, è prevista per il 10 dicembre. Per mesi, secondo l’accusa, Tumbarello, ha prescritto analisi e terapie al capomafia che utilizzava all’epoca l’identità di un paziente del dottore, il geometra Andrea Bonafede.
Per i pm il medico sapeva in realtà perfettamente che le prescrizioni erano per il boss. L’indagato si è difeso sostenendo di essere stato ingannato dal geometra, suo paziente, che gli aveva dato di essere malato di cancro e di aver bisogno delle cure, evitando però di farsi visitare allo studio perchè non si sapesse in giro della sua patologia.