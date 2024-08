Incendio alla zona industriale, bruciata discarica abusiva di elettrodomestici 

Un grosso incendio si è verificato nella zona industriale di Agrigento. Il rogo ha interessato una discarica di rifiuti, soprattutto elettrodomestici abbandonati. In breve tempo, complice anche le alte temperature e un leggero venticello, si è alzata in cielo una densa nube nera. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. I pompieri hanno dovuto faticare e non poco prima di avere la meglio sulle fiamme ed evitare che le stesse attecchissero sulla facciata di un capannone.