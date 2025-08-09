Incendio distrugge 30 alberi nel terreno di una pensionata, rogo doloso

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa di un incendio che lo scorso pomeriggio ha divorato trenta alberi di mandorlo e ulivo nel terreno di proprietà di una pensionata agrigentina. Il rogo è avvenuto nelle campagne tra Monserrato e Porto Empedocle.

Il fuoco, in breve tempo, ha lambito anche alcune abitazioni di campagna danneggiando gli alberi. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale che hanno evitato conseguenze ben peggiori.