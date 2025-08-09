Agrigento

Incendio distrugge 30 alberi nel terreno di una pensionata, rogo doloso

Il rogo è avvenuto nelle campagne tra Monserrato e Porto Empedocle

Pubblicato 60 minuti fa
Da Redazione

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa di un incendio che lo scorso pomeriggio ha divorato trenta alberi di mandorlo e ulivo nel terreno di proprietà di una pensionata agrigentina. Il rogo è avvenuto nelle campagne tra Monserrato e Porto Empedocle.

Il fuoco, in breve tempo, ha lambito anche alcune abitazioni di campagna danneggiando gli alberi. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale che hanno evitato conseguenze ben peggiori. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Giudiziaria

Ucciso dal vicino di casa, proseguono le ricerche del 27enne sospettato
di Angelo Gelo

Realmonte: Mangione “addolcisce” San Calogero
Apertura

Angelo Stracuzzi scarcerato dal Gip ma è ancora detenuto in Tunisia
Agrigento

Incendiato il portone di un condominio in via Gioeni, indagini 
Apertura

Controlli nei cantieri edili in provincia, denunciati due imprenditori 
Apertura

Rissa tra giovani con coltello e tenaglia, due indagati 