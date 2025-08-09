Controlli nei cantieri edili in provincia, denunciati due imprenditori 

È di due imprenditori denunciati e sanzioni per oltre tremila euro il bilancio dei controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro effettuati in due cantieri a Canicattì e Lucca Sicula. Le ispezioni rientrano nei servizi finalizzati a verificare e garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

A Lucca Sicula è stata denunciata una 48enne amministratrice di una ditta poiché ritenuta responsabile dell’utilizzo di un quadro elettrico da cantiere senza la necessaria certificazione e per aver omesso l’aggiornamento del piano di smontaggio dei ponteggi. A Canicattì, invece, è stato denunciato un 63enne titolare di una ditta di costruzioni per omesso aggiornamento del Pimus. Nei confronti dei due imprenditori è scattata anche una sanzione di oltre tremila euro.