Incendiato il portone di un condominio in via Gioeni, indagini 

Nessuna ipotesi è al momento esclusa dagli investigatori: dall’intimidazione alla vendetta passando anche per la “bravata”

Notte di fuoco in via Gioeni, nel centro di Agrigento. Ignoti malviventi hanno appiccato un incendio al portone di ingresso di una palazzina con due appartamenti abitati da due coppie di coniugi. Il rogo per fortuna si è spento in autonomia ma si sono vissuti momenti di panico. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti e i colleghi della Squadra mobile.

Gli agenti hanno avviato le indagini per capire le ragioni del gesto. Nessuna ipotesi è al momento esclusa dagli investigatori: dall’intimidazione alla vendetta passando anche per la “bravata”. Un aiuto potrebbe arrivare dall’eventuale presenza di telecamere nella zona. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio. 

