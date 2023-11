Incidente alla zona industriale di Agrigento, cinque auto coinvolte: un ferito 

Incidente stradale quesa mattina alla zona industriale di Agrigento. Il bilancio è di cinque auto coinvolte e un ferito, per fortuna non in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione alla base del sinistro ci sarebbe una manovra di sorpasso.

Il conducente di uno dei veicoli, per evitare l’imminente impatto, avrebbe sterzato improvvisamente finendo la corsa contro altre tre auto parcheggiate. Il traffico è rallentato ma per fortuna il ferito non versa in gravi condizioni.