Incidente dopo la galleria Spinasanta, indagato 33enne per omicidio stradale

La Procura della Repubblica di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale un 33 enne di Porto Empedocle che nella giornata di oggi ha avuto un incidente stradale lungo la strada statale 118 nei pressi della galleria Spinasanta dove è deceduto Francesco Rizzo Zingali di 72 anni.

L’empedoclino trasferito all’ospedale di Agrigento è stato sottoposto a tutti gli esami del caso, che a quanto pare, sono risultati negativi.

Gli agenti della sezione Volanti della questura di Agrigento insieme alla Polizia stradale, che si stanno occupando delle indagini, hanno sequestrato il cellulare dell’uomo; questo servirà a capire se l’incidente è stato causato da una distrazione del 33enne, che ha nominato quale difensore di fiducia l’avvocato Luigi Troja. Secondo una prima ricostruzione la vittima Francesco Rizzo Zangali, ex impiegato della Provincia, era a bordo di una Fiat Seicento in compagnia della moglie, a quanto pare, fermi sul ciglio della strada. La piccola utilitaria è stata travolta dall’Audi. In ospedale resta la moglie di Rizzo Zangali che non dovrebbe essere in pericolo di vita.