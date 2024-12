Incidente in via Unità d’Italia, tre veicoli coinvolti: una donna ferita 

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattina in via Unità d’Italia, poco prima della zona industriale di Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, tre veicoli. Ad avere la peggio la passeggera di una Nissan Juke, rimasta ferita dopo l’impatto. Le sue condizioni, per fortuna, non dovrebbero essere gravi.

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe perso il controllo del veicolo poco prima di una curva andando a sbattere frontalmente contro un mini-bus. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una terza automobile. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco ed il personal sanitario.