Incidente stradale a Villaggio Mosè, anziano finisce in ospedale 

Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri lungo viale Leonardo Sciascia, nel quartiere di Villaggio Mosè. Il bilancio è di un ferito. Si tratta di un anziano che si trovava alla guida di una Fiat Seicento. L’uomo è stato trasferito in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Non è in pericolo di vita ma ha riportato traumi e contusioni.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto dell’anziano sarebbe stata tamponata da dietro da un altro veicolo finendo la corsa contro un marciapiede. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri. I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi del caso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.