Incidente stradale in via Cavaleri Magazzeni: motoclista ferito

Incidente stradale a San Leone, in via Cavaleri Magazzeni. Sconto tra auto e moto; ad avere la peggio il centauro che ha riportato delle ferite lievi e un trauma alla spalla. Sul posto i sanitari Gise 118 che hanno trasferito il ferito in ospedale per le cure necessarie; la Polizia municipale si è occupata della dinamica del sinistro stradale.