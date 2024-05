Incidente stradale in viale Cannatello, motociclista in gravi condizioni 

Un terribile incidente si è verificato nel primo pomeriggio lungo viale Cannatello, nel quartiere di Villaggio Mosè. A scontrarsi un’auto con a bordo due turisti e una motocicletta. Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida del mezzo a due ruote. Il centauro, scaraventato a terra dopo il tremendo impatto, ha riportato traumi sparsi a cominciare dalla testa.

Il più preoccupante riguarda però la gamba: il motociclista ha riportato una profonda ferita e per questo motivo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta immediatamente l’ambulanza Gise 118, la cui sede (per fortuna) è a pochi passi dal luogo dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, l’auto con a bordo i due turisti avrebbe tagliato la strada al motociclista colpendolo in pieno.