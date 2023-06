Incidente tra Agrigento e Favara, cinque feriti in ospedale

È di cinque feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle scorse ore in contrada Esa-Chimento, tra Agrigento e Favara. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Audi e una Lancia Y. Sul primo veicolo viaggiavano tre persone di Favara mentre sul secondo due turisti tedeschi in vacanza ad Agrigento.

Tutti sono stati trasferiti all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure mediche del caso. Nessuno di loro versa in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.