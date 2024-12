“Incontri di pugilato e scommesse clandestine nel carcere di Agrigento”, la denuncia del sindacato

Incontri di pugilato clandestini nel carcere Di Lorenzo di Agrigento con tanto di scommesse collegate: e’ quanto denuncia il sindacato della polizia penitenziaria in seguito alla violenta aggressione, risalente ai giorni scorsi, ai danni di un agente che ha rimediato un violento pugno al volto. Il fenomeno, secondo quanto sostiene il segretario generale Aldo Di Giacomo non riguarderebbe solo il penitenziario agrigentino e i casi sarebbero “in rapida diffusione, alimentati da scommesse controllate da clan della criminalita’ organizzata”.

Di Giacomo aggiunge: “Gli incontri pugilistici, preceduti da vere e proprie lezioni di boxe e allenamenti agonistici contrabbandati per attivita’ sociale, sono la riprova che nel carcere l’illegalita’ non ha piu’ limiti. Ci mancano solo i night club e la prostituzione. In questo grande ring che e’ diventato oggi il carcere – prosegue – agli agenti penitenziari non puo’ essere scaricato il compito scomodo, che lo Stato non vuole assumere, di fare da arbitri perche’ come e’ gia’ accaduto in molti casi i poliziotti che cercano di dividere detenuti e clan in rissa finiscono in ospedale a causa di violenti pugni in faccia”