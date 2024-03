“IncontriAMO l’Italia”, Il Liceo Politi di Agrigento e il Liceo Golgi di Breno in visita al Comune 

ll Comune di Agrigento in cattedra. A lezione, nell’ambito del progetto “IncontriAMO l’Italia”, sono stati gli studenti delle classi 3^G, indirizzo “scientifico” e 3^H di “scienze applicate” del Liceo “Politi” di Agrigento, e la 3^A, indirizzo “economico sociale” del Liceo “Golgi” di Breno, in provincia di Brescia. Si tratta di uno scambio culturale e di esperienze didattiche tra gli alunni siciliani e lombardi che, dopo la visita a Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale, ieri a Palermo, oggi al mattino sono stati accolti in Municipio dal sindaco, Francesco Miccichè, nelle vesti di Cicerone, a fianco del presidente del Consiglio comunale, Giovanni Civiltà. La lezione si è basata sul lavoro che si svolge al Palazzo dei Giganti, ed è stato sottolineato e posto in risalto il valore essenziale della trasparenza e del dialogo costruttivo tra amministrazione e cittadinanza. Gli studenti insieme ai docenti referenti, la professoressa Maria Giusy Gandolfo del Liceo Politi e la professoressa Manuela Colavero del Liceo Golgi, hanno visitato l’aula Sollano, cornice del Consiglio comunale, l’ufficio del sindaco e il teatro Pirandello.