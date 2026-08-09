Agrigento

Inner Wheel, prima edizione Premio Giunone a Maricetta Lombardo

​All’unanimità, il Club ha scelto di conferire il "Premio Giunone" a Maricetta Lombardo, illustre concittadina e figura di primo piano nel panorama cinematografico globale

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

​Con profondo senso di appartenenza, stima e spirito di servizio, l’Inner Wheel Club di Agrigento annuncia un appuntamento di straordinario rilievo istituzionale e culturale per la nostra comunità.

​All’unanimità, il Club ha scelto di conferire il “Premio Giunone” a Maricetta Lombardo, illustre concittadina e figura di primo piano nel panorama cinematografico globale. Maestro del suono di fama internazionale, già insignita dei più alti riconoscimenti del settore, Maricetta Lombardo incarna il talento, la maestria e l’anima della nostra terra che conquista il mondo, rappresentando motivo di vanto per l’intera cittadinanza agrigentina. C’è grande attesa per questo momento importante, destinato a porsi tra le pagine più emozionanti ed elevate della storia del nostro Club.

​”Rinnoviamo con gioia l’invito alla cerimonia di premiazione per condividere insieme un tributo d’eccellenza. A margine dell’evento, saremo lieti di accoglierVi per un conviviale buffet. Vi aspettiamo mercoledì alle 18.00 a Casa Sanfilippo, sede del Parco Archeologico  e Paesaggistico della Valle dei Templi, per vivere insieme questo evento indimenticabile sul  panorama internazionale.” conclude la nota

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