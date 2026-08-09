Agrigento

Spara al cane della vicina a San Leone, denunciata anche la padrona dell’animale 

A finire nei guai sono un cinquantacinquenne, colui che avrebbe premuto il grilletto, e una cinquantenne, padrona dell’animale

Pubblicato 14 ore fa
Da Redazione

Avrebbe esploso due colpi di pistola contro il cane della vicina di casa che, portato in strada senza le necessarie e obbligatorie misure di sicurezza, si era avventato contro di lui. È successo in una traversa del viale dei Pini, nel quartiere balneare di San Leone. A finire nei guai sono un cinquantacinquenne, colui che avrebbe premuto il grilletto, e una cinquantenne, padrona dell’animale. Entrambi sono stati denunciati per maltrattamenti.

Il cane non sarebbe in pericolo di vita ed è stato trasportato in una clinica veterinaria per le cure necessarie. A ricostruire l’accaduto sono stati i carabinieri della Compagnia di Agrigento, intervenuti sul posto in seguito ad una segnalazione. Il 55enne avrebbe sparato un paio di colpi con un’arma legalmente detenuta. La padrona dell’animale sarebbe poi rientrata in casa dove il cane è stato poi trovato legato e ferito. 

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