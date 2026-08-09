Lampedusa, regista Giamporcaro falciato e ucciso da un gommone

In collaborazione con la redazione di Lampedusa in due minuti –

È Cristiano Giamporcaro, regista nisseno di 29 anni, il giovane che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 8 agosto, nelle acque di Punta Sottile, a Lampedusa, mentre stava facendo pesca subacquea. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, che si sarebbe immersa con il regolare pallone di segnalazione, sarebbe stata colpita dalle eliche di un gommone su quale si trovavano due turisti, poi sequestrato. Il corpo è stato recuperato da un’unità della Guardia Costiera, con il supporto di un’imbarcazione privata specializzata. Per il giovane, però, non c’era ormai più nulla da fare.

La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per omicidio nautico dopo l’incidente; lasalma del ragazzo, dopo il riconoscimento fatto dai genitori che sono giunti sull’isola stamani, è già in viaggio verso Porto Empedocle. Su disposizione del pm, nei prossimi giorni, verrà sottoposta ad autopsia.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito tutta Caltanissetta dove la famiglia è molto conosciuta. Il 29enne era figlio di Marina Castiglione, già assessore comunale a Caltanissetta e professoressa ordinaria di Linguistica italiana all’Università degli Studi di Palermo, e di Ruben Giamporcaro.

«Ci sono notizie che non vorremmo mai ricevere e parole che non vorremmo mai dover pronunciare», dichiara il sindaco Walter Tesauro. «La perdita di un figlio è una ferita lacerante che colpisce non soltanto la famiglia, ma l’intera comunità nissena. Cristiano rappresentava la parte migliore della nostra terra, l’energia della giovinezza, la creatività, lo sguardo rivolto al futuro e la capacità di sognare attraverso la cinepresa. Oggi la città si stringe attorno ai suoi cari con rispetto, affetto e silenzioso dolore, condividendo un vuoto che nessuna parola potrà mai colmare».

Sulla tragedia è intervenuto il sindaco di Lampedusa e Linosa Filippo Mannino, che ha espresso profondo dolore e sgomento per quanto accaduto, sottolineando la vicinanza dell’amministrazione e della comunità ai familiari del giovane.

Anche l’associazione de “La Strada degli Scrittori” ricorda con affetto Cristiano Giamporcaro per le sue collaborazioni: era stato uno dei tutor del Master dedicato alle “Parole del Cinema” e autore di diverse riprese utilizzate nei racconti dei luoghi legati agli autori siciliani.“È una tragedia – commenta Felice Cavallaro, direttore della Strada degli Scrittori – che sconvolge un’intera comunità e anche tutti noi. E siamo vicini a Marina Castiglione, la professoressa sempre tanto vicina alla Strada degli Scrittori, alla famiglia tutta e agli amici adesso annichiliti dalla sofferenza che piomba su tutti”.