Investe pedone mentre attraversa e scappa, denunciato per omissione di soccorso

L’attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dai Carabinieri, oltre a garantire la prevenzione e il contrasto dei reati, comprende anche l’accertamento delle responsabilità in occasione dei sinistri stradali, soprattutto quando vengono violate le norme poste a tutela della vita e dell’incolumità delle persone.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Castel di Iudica hanno denunciato in stato di libertà un 24enne del posto, con precedenti, ritenuto, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, responsabile dei reati di lesioni stradali e omissione di soccorso. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane, mentre era alla guida della propria autovettura lungo una via del centro abitato, avrebbe investito un 25enne del posto, che stava attraversando la strada a piedi. Nonostante l’impatto, il conducente non si è fermato per prestare assistenza e non ha nemmeno attivato i soccorsi.

Soltanto l’immediato intervento di altri automobilisti e pedoni ha consentito l’attivazione dei sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “San Marco” di Catania. Qui il ragazzo è stato affidato alle cure dei medici e, fortunatamente, le lesioni riportate non hanno messo in pericolo la sua vita.

I Carabinieri, allertati, hanno tempestivamente avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e, grazie all’acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in paese e alle testimonianze dei presenti, hanno individuato in breve tempo il presunto responsabile.

L’autovettura con la quale l’uomo avrebbe investito il pedone è stata trovata e sottoposta a sequestro penale, e al 24enne, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stata ritirata anche la patente di guida.

L’episodio richiama l’attenzione sull’importanza della normativa in materia di sicurezza stradale introdotta negli ultimi anni, che ha previsto specifiche fattispecie di reato, quali l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali, con un significativo inasprimento delle sanzioni nei confronti di chi, violando le norme del Codice della Strada, provochi conseguenze gravi o gravissime per gli altri utenti della strada. La legge punisce inoltre con particolare severità la fuga del conducentee l‘omissione di soccorso, comportamenti che aggravano ulteriormente la posizione di chi, dopo aver causato un incidente, si sottrae ai propri doveri di assistenza.