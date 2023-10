“Insieme per l’inclusione”, incontro formativo alla scuola Anna Frank di Agrigento 

Si terrà domani, giovedì 26 ottobre alle ore 16.00, nei locali dell’Istituto comprensivo Anna Frank di Agrigento un incontro formativo e di approfondimento sui ruoli e le funzioni delle figure professionali e degli enti a vario titolo impegnati e coinvolti nei processi di inclusione scolastica e sociale. L’Evento organizzato da “L’Arca di Noè”, ente accreditato dal M.I.M, (Ministero dell’Istruzione e del Merito) per la formazione del personale scolastico, in collaborazione questo Istituto Comprensivo Anna Frank ed è anche patrocinato dall’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento Scienze psicologiche pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione, e dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Agrigento.

L’introduzione dei lavori sarà a cura di Maurizio Bellia, Vice-Presidente de L’Arca di Noè, a cui seguirà l’intervento di Alfio Russo, Dirigente scolastico e Professore di Psicologia della disabilità e dell’integrazione dell’Università di Palermo – polo universitario di Agrigento, che affronterà il tema “L’insegnante di sostegno: una risorsa per la classe per rispondere alle maggiori necessità educative”. Seguirà l’intervento dello psicologo psicoterapeuta cognitivo comportamentale Matteo Corbo, che si soffermerà sulla figura dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione e sulla interazione con gli insegnanti. Concluderà i lavori l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Agrigento Gioacchino Alfano con un contributo che illustrerà l’impegno a servizio dell’inclusione da parte del Comune. In avvio, a porgere i saluti ai relatori e ai partecipanti sarà il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè.