“Io non perdo tempo, disegno il mio futuro”, la Guardia di Finanza in campo per la tutela della salute





La Guardia di Finanza di Agrigento ha aderito alla campagna di promozione degli screening oncologici promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale, con lo slogan “Io non perdo tempo, disegno il mio futuro”, finalizzata a diffondere capillarmente tra la popolazione la consapevolezza che sottoporsi a specifici test preventivi permette di individuare precocemente il rischio di malattia, incrementando sensibilmente le possibilità di cura e migliorando il futuro della propria vita.

Il messaggio di cultura della prevenzione, fatto proprio dal Comando Provinciale contribuendo a fare da cassa di risonanza per l’iniziativa, ha consentito di sensibilizzare tutto il personale del Corpo all’adesione al progetto di diagnosi precoce, principalmente riferito alle patologie tumorali più frequenti.

Nella giornata odierna, presso la caserma di via Atenea, sede del Comando Provinciale Agrigento, ha avuto luogo la consegna dei kit dedicati, messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria Provinciale e che saranno distribuite nei confronti dei militari che, volontariamente, hanno deciso di sottoporsi allo screening.

All’incontro hanno partecipato il Direttore Generale dell’ASP di Agrigento, Dott. Giuseppe Capodieci, e il Comandante Provinciale, Col. t.SFP Gabriele Baron, il quale, ringraziando la dirigenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale per la preziosa collaborazione offerta, ha evidenziato la piena convergenza dell’iniziativa con le politiche di promozione della salute da tempo perseguite dal Corpo attraverso la diffusione, tra il proprio personale, di quel bagaglio di informazioni necessario per acquisire sane abitudini di vita, consapevolezza del rischio di malattie tumorali e conoscenza di quanto la scienza medica offra oggi in tema di diagnosi e terapia, oltre che di sostegno, assistenza e supporto.