Agrigento

“Io non perdo tempo, disegno il mio futuro”, la Guardia di Finanza in campo per la tutela della salute

La Guardia di Finanza di Agrigento ha aderito alla campagna di promozione degli screening oncologici promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale, con lo slogan “Io non perdo tempo, disegno il mio futuro”

Pubblicato 1 ora fa
Da Irene Milisenda



La Guardia di Finanza di Agrigento ha aderito alla campagna di promozione degli screening oncologici promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale, con lo slogan “Io non perdo tempo, disegno il mio futuro”, finalizzata a diffondere capillarmente tra la popolazione la consapevolezza che sottoporsi a specifici test preventivi permette di individuare precocemente il rischio di malattia, incrementando sensibilmente le possibilità di cura e migliorando il futuro della propria vita.

Il messaggio di cultura della prevenzione, fatto proprio dal Comando Provinciale contribuendo a fare da cassa di risonanza per l’iniziativa, ha consentito di sensibilizzare tutto il personale del Corpo all’adesione al progetto di diagnosi precoce, principalmente riferito alle patologie tumorali più frequenti.

Nella giornata odierna, presso la caserma di via Atenea, sede del Comando Provinciale Agrigento, ha avuto luogo la consegna dei kit dedicati, messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria Provinciale e che saranno distribuite nei confronti dei militari che, volontariamente, hanno deciso di sottoporsi allo screening. 

All’incontro hanno partecipato il Direttore Generale dell’ASP di Agrigento, Dott. Giuseppe Capodieci, e il Comandante Provinciale, Col. t.SFP Gabriele Baron, il quale, ringraziando la dirigenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale per la preziosa collaborazione offerta, ha evidenziato la piena convergenza dell’iniziativa con le politiche di promozione della salute da tempo perseguite dal Corpo attraverso la diffusione, tra il proprio personale, di quel bagaglio di informazioni necessario per acquisire sane abitudini di vita, consapevolezza del rischio di malattie tumorali e conoscenza di quanto la scienza medica offra oggi in tema di diagnosi e terapia, oltre che di sostegno, assistenza e supporto.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Tragedia su Monte pellegrino, 57enne trovato morto: era disperso da ieri notte
Cultura

A Licata si presenta il docufilm “I giorni dello sbarco” di Angelo Augusto
Racalmuto

Racalmuto, sopralluogo del Prefetto Caccamo alla chiesa di Santa Maria
Catania

Trasforma l’officina in una discarica: denunciato dai Carabinieri un 53enne
Agrigento

Agrigento, riunione operativa in attesa della Fiamma Olimpica
Giudiziaria

Corruzione, Gip: “Anche Protezione civile nel sistema Cuffaro”
banner italpress istituzionale banner italpress tv