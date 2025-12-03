Giudiziaria

Cuffaro, rigettato arresto del deputato Saverio Romano: “Grande soddisfazione”

Lo dice il deputato e coordinatore di Noi Moderati Saverio Romano indagato nell'ambito dell'inchiesta palermitana sulla corruzione

‘Esprimo grande soddisfazione per l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che non ha ravvisato gli elementi indiziari sufficienti riguardo alla mia posizione. Ribadisco la mia piena fiducia nei confronti della magistratura, nella piena consapevolezza della mia totale estraneità alle accuse che sono state formulate nei miei confronti’. Lo dice il deputato e coordinatore di Noi Moderati Saverio Romano indagato nell’ambito dell’inchiesta palermitana sulla corruzione in cui è coinvolto anche Totò Cuffaro.

