Catania

Microcamera e auricolare per passare l’esame di guida, denunciato 37enne 

La prima serviva per trasmettere all’esterno le immagini del quiz ministeriale per il conseguimento della patente categoria B, mentre il secondo per ricevere i suggerimenti per le risposte da fornire

Pubblicato 2 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha denunciato per truffa aggravata un pregiudicato 37enne catanese, il quale ha tentato di superare con un aiuto esterno l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida. L’uomo è stato scoperto nel corso di un controllo dai poliziotti della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale”, nell’ambito dei controlli periodici effettuati dalla Polizia di Stato presso gli uffici della Motorizzazione Civile, in occasione degli esami teorici di abilitazione alla guida.

I poliziotti hanno fermato l’uomo, che non aveva mai conseguito la patente di guida, all’uscita dall’aula d’esame. Nel corso del controllo sulla persona, effettuato mediante l’uso del metal-detector, hanno rinvenuto addosso al 37enne una telecamera sotto il maglione e un auricolare all’orecchio. La prima serviva per trasmettere all’esterno le immagini del quiz ministeriale per il conseguimento della patente categoria B, mentre il secondo per ricevere i suggerimenti per le risposte da fornire.

L’intera attrezzatura è stata sottoposta a sequestro e l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, per truffa aggravata in concorso per aver presentato un lavoro che, per il conseguimento della patente, poteva essere riferito all’opera di altri.  

L’episodio si inserisce nell’ambito di un fenomeno più ampio, che si verifica anche in altre realtà e che è monitorato dagli organi investigativi della Polizia Stradale al fine di scongiurare che alcuni “furbetti” possano conseguire illecitamente il titolo di abilitazione alla guida, circolando liberamente sulle strade senza la minima conoscenza delle regole del Codice della strada, costituendo un serio pericolo per la sicurezza stradale e per l’incolumità delle persone.

