“Io non perdo tempo”, nuova giornata di mammografie e screening oncologici gratuiti

Ancora un sabato per prendersi cura di sé, ancora una giornata da dedicare alla prevenzione oncologica con, in aggiunta, un Influday dedicato alla vaccinazione antinfluenzale. La consapevolezza di quanto sia importante prevenire una patologia tumorale con un semplice gesto, aderendo ai programmi di screening, si sta diffondendo capillarmente presso tutta la popolazione agrigentina ma non è ancora sufficiente ed è per questo che l’ASP di Agrigento sta intensificando ancora le giornate dedicate agli openday. Domattina, sabato 15 novembre, le porte di diverse strutture ASP si apriranno nuovamente, dalle 8.30 alle 13.30, per offrire gratuitamente ai cittadini i tre principali screening oncologici: mammella, cervice uterina e colon-retto. Le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni potranno sottoporsi liberamente, senza prenotazione né impegnativa del medico curante, alla mammografia presso le radiologie della Casa della Comunità di Agrigento (ex “San Giovanni di Dio” di via Giovanni XIII), degli ospedali di Agrigento, Licata e Sciacca, e del PTA di Canicattì (sede del vecchio ospedale), purché siano trascorsi almeno due anni dall’ultimo esame (salvo diversa indicazione medica). Negli stessi presidi, presso i reparti e gli ambulatori di ginecologia, le donne dai 25 anni in su avranno inoltre la possibilità di eseguire Pap Test o DNA Test per l’HPV, fondamentali per la prevenzione del tumore del collo dell’utero. La campagna coinvolge anche uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, che potranno ritirare, negli stessi orari, i kit per la rilevazione del sangue occulto nelle feci, strumento semplice e di grande efficacia per la diagnosi precoce del tumore del colon-retto.

La giornata di domani, sabato 15 novembre, prevede anche un open day dedicato alla vaccinazione contro l’influenza stagionale per la prevenzione della malattia e delle sue complicanze. Dalle ore 8.00 alle 13.30 presso il Centro vaccinale di Agrigento (ex Ospedale via Giovanni XXIII accanto la Casa della Comunità) si svolgeranno le azioni di sensibilizzazione e vaccinazione. La campagna antinfluenzale è in corso dallo scorso 20 ottobre 2025 e le vaccinazioni vengono effettuate su tutto il territorio provinciale presso gli studi dei medici di famiglia, i pediatri di libera scelta e nei centri di vaccinazione aziendale. Il periodo indicato per la somministrazione del vaccino antinfluenzale va dal 20 ottobre 2025 al 28 febbraio 2026, e ciò al fine di garantire livelli efficaci di copertura anticorpali nel tempo, dal momento che il picco di diffusione del virus influenzale si raggiunge, nella nostra regione, tra dicembre e marzo.

In questa occasione, coniugando la campagna antinfluenzale 25/26 con le azioni di prevenzione oncologica, presso il Centro vaccinale saranno presenti anche gli operatori dello screening ASP che proporranno la prenotazione delle mammografie, dei Pap test/Hpv dna test, e consegneranno i kit per la prevenzione del tumore al colon-retto.