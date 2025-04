Istituto Anna Frank: conclusa una settimana Erasmus ricca di emozioni, scoperte e condivisione 

Si è conclusa con entusiasmo e qualche lacrima la settimana Erasmus+ all’IC Anna Frank, che ha visto protagonisti studenti e docenti provenienti da Chios (Grecia) e Gudensberg (Germania), ospitati dalle famiglie di Agrigento dal 31 marzo al 4 aprile 2025.

La settimana è stata scandita da attività didattiche coinvolgenti e laboratori interdisciplinari, pensati per promuovere la cooperazione, l’inclusione e il dialogo tra culture diverse. Tante le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro cooperativo: Laboratori artistici e creativi, legati alla sostenibilità e alla cultura locale, Creazione di bags con messaggi sul rispetto della Scala dei Turchi, simbolo del nostro patrimonio naturale da tutelare, Presentazioni in inglese del patrimonio archeologico di Agrigento, a cura degli studenti, per valorizzare la nostra identità culturale, Concorso fotografico “Life and Colours Among Leaves”, che ha permesso ad alunne e alunni di esprimere creatività e sensibilità attraverso lo sguardo sull’ambiente, Visita alla Valle dei Templi, per immergersi nella storia millenaria del nostro territorio, Esperienza indimenticabile della liberazione di una tartaruga Caretta Caretta, battezzata “Anna” in onore di Anna Frank, simbolo di libertà, speranza e rispetto per la natura.

Tutte le attività hanno fatto emergere i talenti e le competenze degli studenti, che si sono messi in gioco con entusiasmo e spirito di collaborazione. Un ruolo fondamentale in questa mobilità lo hanno avuto le famiglie ospitanti, che hanno dimostrato con generosità, entusiasmo e calore umano quanto l’accoglienza sia un fiore all’occhiello della nostra cultura e del nostro territorio. Il loro contributo ha reso l’esperienza possibile e indimenticabile, trasformando un semplice scambio in una vera occasione di crescita e amicizia.

La settimana si è chiusa con la festa di “farewell”, che quest’anno si è unita alla tradizionale festa di fine anno delle classi terze: un momento carico di emozioni dove musica, balli e sorrisi si sono intrecciati a qualche lacrima. A emergere con forza è stato il senso di appartenenza alla comunità dell’Anna Frank, che ha saputo accogliere, condividere e costruire legami forti e autentici. La settimana appena conclusa è il risultato di un vero e proprio lavoro di squadra, che ha visto il coinvolgimento appassionato di tutta la comunità scolastica. Dal team Erasmus dell’IC Anna Frank, guidato con visione e dedizione dal Dirigente Scolastico Alfio Russo, ai docenti che hanno progettato e coordinato un programma ricco, stimolante ed emozionante, fino al personale tutto, che ha offerto supporto con grande disponibilità e spirito di servizio. A ciascuno va il merito per la piena riuscita di un evento tanto impegnativo quanto entusiasmante, che ha lasciato un segno profondo nella memoria di chi vi ha preso parte.

L’Erasmus+ si conferma ancora una volta un’occasione preziosa per fare scuola fuori dai banchi, attraverso l’esperienza diretta, l’incontro con l’altro e la scoperta di sé in un contesto internazionale. L’IC Anna Frank ne esce arricchito, con uno sguardo ancora più aperto sul mondo.