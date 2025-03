Istituto Anna Frank, studenti greci e tedeschi ad Agrigento: al via il progetto Erasmus

L’Istituto Comprensivo Anna Frank, con accreditamento Erasmus+, azione KA120, a conclusione del primo di tre anni di finanziamento, ha accolto le delegazioni di studenti e docenti e dirigenti scolastici provenienti da Chios (Grecia) e Gudensberg (Germania) per una settimana di mobilità Erasmus+ ricca di attività ed esperienze interculturali. Fino al prossimo 4 aprile, la scuola sarà il cuore pulsante di un progetto che punta a rafforzare il senso di appartenenza all’Unione Europea, valorizzando il dialogo tra culture diverse.

L’ intera comunità scolastica dell’IC Anna Frank è stata coinvolta nei preparativi per questa settimana di accoglienza, scambio e crescita che coinvolge la scuola e il territorio. Ventiquattro famiglie di Agrigento ricambieranno l’ospitalità ricevuta da ragazzi e ragazze negli scorsi mesi di ottobre e novembre, ospitando altrettanti studenti greci e tedeschi e offrendo loro un’immersione nella quotidianità e nei valori della comunità. L’accoglienza in famiglia, nell’ambito del piano Erasmus+, non è solo un’opportunità linguistica, ma un’esperienza umana che lascia un segno profondo, favorendo l’inclusione e la conoscenza reciproca.

Durante la mobilità, gli studenti e i docenti partecipanti saranno coinvolti in una serie di attività educative e culturali: Workshop didattici su digital learning, sostenibilità ambientale, pratiche dialogiche e metodologie inclusive; Attività laboratoriali e cooperative per lavorare insieme su temi legati all’Europa, all’ambiente e all’innovazione; Laboratori interdisciplinari sul campo alla scoperta del patrimonio culturale di Agrigento, con particolare attenzione alla Valle dei Templi, simbolo della nostra storia e della nostra identità, al giardino della Kolymbetra, all’Orto Botanico, al Centro storico e alla Scala dei Turchi; Momenti di confronto tra studenti e docenti per condividere esperienze e buone pratiche, promuovendo il valore della cooperazione internazionale.

Questa mobilità assume un valore ancora più significativo nel contesto di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. L’IC Anna Frank promuove dunque un’educazione aperta al mondo, capace di integrare le tradizioni locali con una visione europea e globale. Grazie a Erasmus+, l’IC Anna Frank continua a costruire ponti tra studenti di diversi Paesi, dimostrando che la scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma anche un laboratorio di cittadinanza attiva e di crescita comune.