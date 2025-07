Licata, multe a tre piloti di acquascooter ed al titolare di un lido

Durante il fine settimana la Guardia Costiera di Licata, nell’ambito dell’operazione “Mare e laghi sicuri 2025” ha pattugliato tutta la costa di giurisdizione per garantire la sicurezza dei bagnanti che in questo periodo frequentano le nostre spiagge e il nostro mare.

Nel corso dell’attività di controllo, diretta dal tenente di vascello Angelo Colonna, le motovedette CP853 e CP771 hanno fermato 2 acquascooter che navigavano nella zona riservata alla balneazione mentre un altro acquascooter è stato sorpreso senza la prevista documentazione di bordo. Tali violazioni hanno comportato sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di euro 589.

Le pattuglie via terra, invece, hanno accertato alcune violazioni dell’Ordinanza di sicurezza balneare presso uno stabilimento balneare, elevando una sanzione amministrativa di euro 1.032.

Costante, quindi, la presenza della Guardia Costiera sul territorio, presenza che continuerà incessantemente durante tutto il periodo estivo in cui l’affluenza dei fruitori del mare aumenta notevolmente.

Per questo la Guardia Costiera raccomanda ancora una volta di rispettare pedissequamente le disposizioni previste dalla nuova Ordinanza di Sicurezza Balneare e di “rispettare” il mare e le sue regole non dimenticando di valutare molto attentamente quelle che sono le condizioni meteo e i propri limiti.

Le donne e gli uomini della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Licata continueranno a garantire una costante presenza in mare al fine di salvaguardare la tutela della vita umana e il “bene” mare per garantirne la massima fruibilità nel rispetto delle regole e sempre in sicurezza”.