Sub in gravissime condizioni: forse colpito da una fiocina

Un pescatore subacqueo, sessantenne, è ricoverato in gravi condizioni al Reparto di Terapia intensiva dell’ospedale San Marco di Catania dopo essere giunto lì a causa di alcune ferite alla testa riportate dopo una battuta di pesca nei pressi dell’Oasi del Simeto a Catania.

L’uomo è giunto in ospedale sabato e ha avuto un’emorragia cerebrale, mentre gli agenti della Questura di Catania stanno indagando sull’origine delle ferite.

Secondo quanto è emerso sarebbe rimasto ferito, forse da una fiocina, durante una battuta di pesca nelle acque dell’Oasi del Simeto nei pressi di un relitto solitamente frequentato dagli appassionati di pesca subacquea.

Le indagini sono condotte dalla Polizia che sta interrogando l’uomo che ha accompagnato il sub in ospedale per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

La Polizia Giudiziaria ha trasferito tutte le informazioni necessarie alla Procura della Repubblica del capoluogo etneo.