L’1 maggio “minacciato” dal maltempo, diramata allerta gialla anche ad Agrigento

Il primo maggio rischia di essere “rovinato” dal maltempo. La protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla a partire dal 30 aprile fino a tutta la giornata successiva. Potrebbero verificarsi rovesci e temporali.

Il sindaco Franco Miccichè invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti; non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere; evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori; allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento; non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena; non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano; non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori; non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso; allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli; non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione; evitare, al verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas, Fiume Drago.