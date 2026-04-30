Un’altra lettera di minacce al sindaco di Calamonaci: “Non mi lascio intimidire”

Un’altra lettera anonima gravida di minacce – la quinta – è stata rinvenuta nei pressi di un garage comunale a Calamonaci. Il bersaglio, ancora una volta, è il sindaco Pellegrino Spinelli. A fare la scoperta è stato un dipendente dell’Ente che ha consegnato la missiva al primo cittadino. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

“Preoccupato per la mia famiglia, ma non mi lascio intimidire”, aveva dichiarato, sottolineando l’intenzione di proseguire il proprio mandato con determinazione e trasparenza. Anche di fronte a queste nuove minacce al sindaco di Calamonaci, il primo cittadino conferma dunque la sua linea, senza arretrare rispetto agli impegni assunti con la comunità.