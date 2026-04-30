Il fondamentale ruolo dell’ostetrica al fianco della donna, martedì incontro a Favara 

“Il lavoro di ogni ostetrica può fare la differenza per migliorare gli esiti di salute di ogni donna, in qualunque fascia di età, e dell’intera comunità.” In occasione della Giornata Internazionale dell’Ostetrica, che si celebrerà il 5 maggio, la presidente dell’Ordine della professione ostetrica delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, dott.ssa Federica Arancio, in servizio all’ospedale S. Giovanni Di Dio di Agrigento, sottolinea e ribadisce quanto sia importante e fondamentale il ruolo dell’ostetrica al fianco della donna. Un ruolo per il quale la formazione continua rappresenta uno strumento essenziale, necessario a garantire standard sempre più elevati di qualità assistenziale. Proprio per questa ragione, il prossimo martedì, presso il Consultorio – Centro Donna “George Sand” di Favara, l’Ordine ha organizzato un corso di formazione dal titolo “Prendersi cura di chi nasce e di chi accompagna alla nascita”.

A guidare l’incontro sarà un gruppo di psicologhe esperte, che condurranno un lavoro integrato attraverso momenti teorici e attività di gruppo, affrontando tematiche centrali per la professione: dal ruolo dell’ostetrica e degli ostetrici nell’evento nascita alla gestione del lutto perinatale, dai casi di violenza alla delicata fase del post partum. Valorizzare il prezioso lavoro di ogni ostetrica e prevenire il burnout rappresentano gli obiettivi fondamentali del corso, in un’ottica di rafforzamento delle competenze e di miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti alle donne e alla comunità delle nostre province.