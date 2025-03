La Capitale della cultura lancia un messaggio di pace al mondo, acceso il Tripode dell’Amicizia 

La 77ª edizione del Mandorlo in Fiore entra nel vivo con l’accensione del Tripode dell’Amicizia, certamente uno dei momenti più suggestivi dell’intera manifestazione. I gruppi provenienti da tutto il mondo, fiaccole in mano, hanno attraversato la via Sacra per arrivare ai piedi del tempio della Concordia. Da Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, viene lanciato un messaggio di pace e fratellanza al mondo intero. Popoli, culture e tradizioni diverse che si mescolano e si abbracciano all’ombra della maestosa Valle dei Templi. Una cornice magnifica, unica, tra le più belle al mondo.

“Con profonda emozione, ci ritroviamo ancora una volta nella splendida cornice della Valle dei Templi, davanti al maestoso Tempio della Concordia, per accendere insieme il Tripode dell’Amicizia e rinnovare i valori di pace, solidarietà e unione tra i popoli. Quest’anno la nostra città vive con grande prestigio e orgoglio l’opportunità di essere Capitale Italiana della Cultura, un riconoscimento che rappresenta in particolare un valore che ci è profondamente caro: l’accoglienza”, cosi il sindaco Franco Miccichè durante la cerimonia. “La nostra terra, ha continuato il primo cittadino, da sempre crocevia di culture, questa settimana ospita 21 gruppi folkloristici internazionali che portano nelle nostre strade le loro musiche, danze e costumi, creando un’atmosfera di gioia, condivisione e scambio culturale. Accendendo il Tripode, riaffermiamo un principio essenziale: la pace non è un traguardo astratto, ma una responsabilità quotidiana, che si costruisce con scelte coraggiose, con gesti concreti e con la determinazione di chi crede in un futuro senza barriere. Questa fiamma rappresenta un legame tra culture e suggella un patto di fratellanza, illuminando il cammino dell’umanità verso la concordia. Viviamo questa festa con gioia, entusiasmo e spirito di condivisione, con la consapevolezza che i valori dell’amicizia, della cooperazione e della pace debbano essere costantemente coltivati e rafforzati.”

Le fiaccole, simbolo di fratellanza, sono state accese dal sindaco Francesco Micciche’ e dal prefetto Salvatore Caccamo. A seguire dai gruppi provenienti da tutto il mondo hanno invaso pacificamente la Valle con le fiaccole.