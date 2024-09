La rissa al porticciolo di San Leone e la moto gettata in mare, 6 denunce 

È di sei denunce il primo bilancio della rissa scoppiata nella notte tra il 17 ed il 18 agosto al porticciolo turistico di San Leone davanti alcuni locali della movida. Si tratta di ragazzi, tutti agrigentini, di età compresa tra i 18 e i 20 anni. Ad individuarli, al termine di un’attività investigativa, sono stati i poliziotti delle Volanti della questura di Agrigento.

Sarebbero, dunque, loro alcuni dei protagonisti della maxi zuffa verificatasi alcune settimane fa. In quell’occasione, inoltre, una moto di grossa cilindrata venne anche gettata nelle acque del porticciolo. Per questo motivo gli indagati, oltre al reato di rissa, rispondono anche di danneggiamento. L’attività non si ferma e si sta cercando di risalire all’identità degli altri giovani coinvolti nel parapiglia.