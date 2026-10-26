Ladri alla cittadella sanitaria, sospetti su un 25enne agrigentino 

Ladri di macchinette nuovamente in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi questa volta hanno preso di mira i distributori di snack e bevande presenti all’interno della cittadella sanitaria, al Viale della Vittoria. I balordi sono riusciti ad intrufolarsi nei locali del consultorio familiare e degli invalidi civili. Dopo aver scassinato le macchinette, infine, hanno rubato le monetine e sono scappati via.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che hanno immediatamente avviato le indagini. Gli agenti hanno perlustrato la zona e i sospetti si sono concentrati su un venticinquenne agrigentino che passeggiava a piedi a non molta distanza dal luogo del furto. Il giovane, sottoposto a controllo, ha fornito una carta di identità non valida. Per questo motivo è stato denunciato per uso di atto falso. Sono in corso accertamenti per verificare se il 25enne possa aver avuto un ruolo nel furto alla cittadella sanitaria.