Disability Biodiversity Pride ad Agrigento, Sicurello: “vogliamo una città più accessibile”

“Riprendersi una città e renderla finalmente accessibile, inclusiva e aperta a tutte e tutti”. Questo il tema al centro della seconda edizione del “Disability BioDiversity Pride Agrigento”. I partecipanti alla manifestazione si sono ritrovati in piazza Pirandello, poi a bordo di un trenino per i disabili, il corteo, con la poca partecipazione della comunità, ha attraversato la via Atenea, Porta di Ponte per poi concludersi in Piazza Marconi.

“Da Nord a Sud chiediamo città più accessibili, mezzi di trasporto pubblici accessibili, e chiediamo che vengano adeguati ed ampliati i servizi per le persone con disabilità aprendo “1000 Sale Blu”, uffici dedicati all’assistenza per l’Accessibilitá sui treni. Siamo qui per rivendicare il Diritto ad una Mobilità pienamente Accessibile e Sostenibile per l’Ambiente e la Salute”, ha detto Giacomo Sicurello dell’associazione Handy Superabile APS.

Una giornata dedicata alle persone con disabilità, alle loro famiglie e ai caregiver, alle associazioni e a tutte le professionalità che operano nei settori socio-assistenziale e sanitario; un’occasione per condividere esperienze, evidenziare criticità, avanzare proposte e costruire insieme una città più accessibile, equa e inclusiva.