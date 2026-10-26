Moncada Energy, seconda sconfitta consecutiva: Lumezzane passa ad Agrigento
Domenica si va sul campo di Treviglio alle 17.00 per sovvertire il risultato delle ultime due gare
La dura legge della pallacanestro, quasi per il karma lascia l’amaro in bocca ai giganti che perdono di 1 dopo un overtime sul punteggio di 76/77. Serata storta al Palamoncada per i biancoazzurri che purtroppo hanno inseguito per tre quarti di gara a Lumezzane, complici anche i pochi tiri a canestro e i molti falli fischiati. Una partita non bella da vedere e molto difficile da recuperare, ma nonostante tutto , e sopratutto ancora assente il nostro Bryce Douvier, i ragazzi di coach Cagnardi hanno ancora una volta dimostrato che sono in grado di usciere dai momenti di difficoltà e che sono una vera squadra. Domenica si va sul campo di Treviglio alle 17.00 per sovvertire il risultato delle ultime due gare.
Moncada Energy Agrigento – LuxArm Lumezzane 76-77 (15-22, 15-19, 12-15, 24-10, 10-11)
Moncada Energy Agrigento: Janko Cepic 22 (4/6, 4/7), Emanuele Trapani 15 (3/8, 2/5), Matteo Nicoli 14 (0/2, 4/8), Albano Chiarastella 7 (3/3, 0/1), Saverio Mazzantini 6 (3/4, 0/4), Stefano Conte 5 (0/1, 1/4), Nicholas Carr 4 (2/4, 0/0), Alessio Truglio 3 (0/2, 1/4), Francesco Boniciolli 0 (0/0, 0/0), Bryce Douvier 0 (0/0, 0/0), Francesco Iacono quarantino 0 (0/0, 0/0), Salvatore Callea 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 10 / 16 – Rimbalzi: 31 5 + 26 (Janko Cepic 9) – Assist: 15 (Emanuele Trapani 6)
LuxArm Lumezzane: Marco Cusin 16 (5/8, 0/0), Martino Criconia 13 (0/1, 4/10), Giacomo Siberna 12 (4/6, 1/1), Andrea La torre 11 (4/6, 0/1), Niccolò Piccionne 11 (3/5, 1/3), Michele Rubbini 8 (1/4, 1/8), Nicolas Alessandrini 3 (0/3, 1/2), Federico Gamberini 3 (1/1, 0/0), Dominik Samija 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Varaschin 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 17 / 23 – Rimbalzi: 36 5 + 31 (Marco Cusin 8) – Assist: 10 (Niccolò Piccionne, Michele Rubbini 3)