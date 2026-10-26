Moncada Energy, seconda sconfitta consecutiva: Lumezzane passa ad Agrigento

La dura legge della pallacanestro, quasi per il karma lascia l’amaro in bocca ai giganti che perdono di 1 dopo un overtime sul punteggio di 76/77. Serata storta al Palamoncada per i biancoazzurri che purtroppo hanno inseguito per tre quarti di gara a Lumezzane, complici anche i pochi tiri a canestro e i molti falli fischiati. Una partita non bella da vedere e molto difficile da recuperare, ma nonostante tutto , e sopratutto ancora assente il nostro Bryce Douvier, i ragazzi di coach Cagnardi hanno ancora una volta dimostrato che sono in grado di usciere dai momenti di difficoltà e che sono una vera squadra. Domenica si va sul campo di Treviglio alle 17.00 per sovvertire il risultato delle ultime due gare.

Moncada Energy Agrigento – LuxArm Lumezzane 76-77 (15-22, 15-19, 12-15, 24-10, 10-11)

Moncada Energy Agrigento: Janko Cepic 22 (4/6, 4/7), Emanuele Trapani 15 (3/8, 2/5), Matteo Nicoli 14 (0/2, 4/8), Albano Chiarastella 7 (3/3, 0/1), Saverio Mazzantini 6 (3/4, 0/4), Stefano Conte 5 (0/1, 1/4), Nicholas Carr 4 (2/4, 0/0), Alessio Truglio 3 (0/2, 1/4), Francesco Boniciolli 0 (0/0, 0/0), Bryce Douvier 0 (0/0, 0/0), Francesco Iacono quarantino 0 (0/0, 0/0), Salvatore Callea 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 16 – Rimbalzi: 31 5 + 26 (Janko Cepic 9) – Assist: 15 (Emanuele Trapani 6)

LuxArm Lumezzane: Marco Cusin 16 (5/8, 0/0), Martino Criconia 13 (0/1, 4/10), Giacomo Siberna 12 (4/6, 1/1), Andrea La torre 11 (4/6, 0/1), Niccolò Piccionne 11 (3/5, 1/3), Michele Rubbini 8 (1/4, 1/8), Nicolas Alessandrini 3 (0/3, 1/2), Federico Gamberini 3 (1/1, 0/0), Dominik Samija 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Varaschin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 23 – Rimbalzi: 36 5 + 31 (Marco Cusin 8) – Assist: 10 (Niccolò Piccionne, Michele Rubbini 3)