Ladri alla scuola Anna Frank, rubati attrezzi e una cassa

Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti a fare irruzione nel plesso Verga dell’istituto Anna Frank, nel quartiere di Fontanelle. I balordi hanno forzato un infisso al piano terra e sono entrati nell’edificio. Dopo aver rovistato dappertutto hanno rubato una cassa dell’amplificazione utilizzata dagli studenti per le attività e alcuni attrezzi dal bar dell’istituto.

I ladri non sono riusciti a rubare nient’altro anche grazie all’attivazione dell’allarme che, unitamente all’intervento del servizio di vigilanza notturno con un metronotte, ha messo in fuga i malviventi. Il dirigente scolastico ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione di Agrigento. Al via le indagini dei militari dell’Arma per dare un volto ai responsabili. Un aiuto potrebbe arrivare dall’impianto di sorveglianza della scuola.