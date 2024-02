Ladri in azione a San Leone, rubate batterie del semaforo al viale delle Dune

Ad Agrigento, a San Leone, al Viale delle Dune, al semaforo – installato temporaneamente per regolamentare in sicurezza il transito dei mezzi a ridosso della parte di pista ciclabile crollata nei giorni scorsi a seguito delle violente mareggiate – sono state rubate le batterie, rendendo non più utilizzabile l’impianto. Il Comune ha comunque, tempestivamente, predisposto delle apposite segnaletiche per evitare inconvenienti in attesa del ripristino di quanto rubato. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, esprime “biasimo e indignazione”, e stigmatizza come “atto di inciviltà e di sfregio dell’interesse collettivo” quanto accaduto.

Miccichè aggiunge: “Presenteremo denuncia contro ignoti auspicando che le autorità preposte risalgano ai responsabili. Colgo l’occasione per ribadire che a breve inizieranno i lavori di recupero delle condizioni di sicurezza del litorale interessato dall’erosione marina, ad opera del Genio civile, con un finanziamento regionale di quasi mezzo milione di euro”.