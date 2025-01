Ladri in azione ad Agrigento e Favara, rubate un’auto e una moto 

Ladri in azione ad Agrigento e Favara la scorsa notte. Ignoti malviventi sono riusciti a portare via un’auto e una moto sportiva in due azioni distinte e separate. Nella Città dei templi i balordi hanno rubato una Fiat Cinquecento nella centralissima via Dante. A fare la scoperta è stato il proprietario dell’utilitaria a cui non è rimasto altro che denunciare alla polizia il furto.

A Favara, invece, i ladri si sono intrufolati in un’abitazione in via Agrigento. Dopo aver rovistato dappertutto sono entrati anche nel magazzino a cui si accede dallo stabile e rubare una moto sportiva del figlio ventenne dei proprietari di casa. Al via le indagini per risalire agli autori dei due colpi.