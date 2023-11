Ladri svaligiano appartamento ad Agrigento: portati via oro, preziosi e argenteria

Colpo in un’abitazione nel centro di Agrigento. Una banda di ladri specializzata in furti è entrata in azione in un appartamento di proprietà di un quarantatreenne. L’uomo, ormai trasferitosi al Nord, era ritornato nella Città dei templi per trascorrere un periodo di ferie. È stato lui ad accorgersi che qualcuno gli aveva fatto “visita”.

I malviventi, con l’utilizzo di una chiave bulgara, sono riusciti ad entrare facilmente in casa e, dopo aver messo a soqquadro l’abitazione, hanno rubato oro, preziosi e l’argenteria. Un colpo che, secondo una prima quantificazione del danno, ammonterebbe a circa 10 mila euro. Poi la fuga. Nessuno si è accorto di nulla. Il proprietario di casa, fatta la scoperta, ha denunciato l’accaduto alla polizia. Al via le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e tentare di dare un nome ai responsabili del furto.