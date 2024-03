Ladri svaligiano chiosco di frutta al campo sportivo, rubato l’incasso della giornata 

Colpo in un chiosco di frutta e verdura nel quartiere del campo sportivo di Agrigento. Ignoti malviventi, dopo essere riusciti a forzare la saracinesca, hanno fatto irruzione nell’attività commerciale. Ad agire, probabilmente, più di una persona.

I ladri hanno portato via soldi in contanti. Secondo una prima stima il bottino ammonterebbe a circa cinquecento euro, l’incasso della giornata. Poi la fuga. A fare la scoperta è stato il titolare della rivendita a cui non è rimasto altro da fare che denunciare l’accaduto alla polizia. Al via le indagini dei poliziotti della sezione Volanti.