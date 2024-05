Ladri “visitano” ambulatorio medico: portati via soldi, cellulare documenti 

Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi, dopo aver forzato l’ingresso, sono riusciti ad entrare in un ambulatorio medico nella centralissima via Imera. Una volta all’interno, dopo aver messo a soqquadro tutto, hanno rubato circa 400 euro in contanti, un cellulare e alcuni documenti. Poi la fuga.

Il colpo è stato eseguito nella notte tra venerdì e sabato. Al momento della riapertura dell’ambulatorio è stata fatta la scoperta. Al via le indagini dei carabinieri. Al vaglio l’eventuale presenza di telecamere nella zona.