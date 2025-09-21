Agrigento

Ladri “visitano” concessionaria e due azienda alla zona industriale, indagini

Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi in una concessionaria e in altre due aziende riuscendo a portare via pneumatici e utensili da lavoro

Ladri in azione alla zona industriale di Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi in una concessionaria e in altre due aziende riuscendo a portare via pneumatici e utensili da lavoro. Il primo furto è stato messo a segno nella rivendita di auto. I balordi, approfittando del buio, hanno rubato 12 ruote.

Terminato il colpo si sono sposati in un’altra azienda dove hanno asportato alcuni utensili da lavoro. Il bottino è in corso di quantificazione. Il terzo episodio è stato un tentato furto poiché i malviventi sono fuggiti a mani vuote. Ad occuparsi della vicenda sono i carabinieri della tenenza di Favara. Un aiuto potrebbe arrivare dalla presenza delle telecamere. 

