Ladri “visitano” distributore di carburante, portati via soldi e l’impianto di sorveglianza 

Ladri in azione in azione in un distributore di carburante lungo la strada statale 115, poco dopo il quartiere di Villaggio Mosè. Ignoti malviventi, utilizzando arnesi da scasso, sono riusciti a forzare la porta di ingresso degli uffici dell’impianto.

Una volta dentro, secondo una prima ricostruzione, hanno portato via soldi e anche l’impianto di sorveglianza a presidio del distributore di carburante. Poi la fuga. A fare la scoperta è stato il proprietario all’orario di apertura. Ancora in corso di quantificazione il bottino. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini.