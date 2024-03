Ladro solitario si intrufola nel palazzo ex Telecom, ripreso dalle telecamere 

Un ladro solitario si è intrufolato la scorsa notte nel palazzo ex Telecom, a pochi passi dal tribunale di Agrigento, sede di diversi uffici tra i quali anche la redazione di Grandangolo. Il malvivente, dopo aver sfondato con un calcio il portone di ingresso, ha preso di mira il distributore di snack posto al piano terra.

Il bottino, in corso di quantificazione, non ammonterebbe neanche a cento euro. Il ladro ha poi forzato le porte di alcuni uffici: una palestra, la sede di un’associazione per bambini disabili e anche l’autolavaggio nel piazzale dello stabile. Poi la fuga.

L’azione del malvivente, durata meno di venti minuti, è stata ripresa dalle telecamere. La zona è interamente sorvegliata anche perché nell’edificio vi sono le sedi dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna del Dipartimento della giustizia e l’Archivio di Stato di Agrigento. Una denuncia è stata presentata ai carabinieri che hanno avviato le indagini per identificare il giovane, già noto alle forze dell’ordine.