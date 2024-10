L’agrigentino Don Baldo Reina sarà Cardinale: l’annuncio di Papa Francesco

L’agrigentino Don Baldo Reina sarà Cardinale. Il Papa, a sorpresa, all’Angelus ha annunciato oggi un nuovo Concistoro per l’8 dicembre prossimo nel quale creerà nuovi cardinali da ogni parte del mondo. ”Sono lieto di annunciare che l’8 dicembre terrò’ un concistoro per la nomina di nuovi cardinali. La loro provenienza esprime l’universalità della Chiesa che continua ad annunciare amore misericordioso di Dio in tutta la terra. L’inserimento dei nuovi cardinali nella diocesi di Roma inoltre manifesta l’inscindibile legame tra la sede di Pietro e le chiese particolari nel mondo’‘, ha annunciato il Papa in piazza San Pietro.

Oltre a Don Baldo Reina da oggi vicario generale della diocesi di Roma ci sono gli italiani Roberto Repole, arcivescovo di Torino e il nunzio Angelo Acerbi.

Monsignor Reina è nato il 26 novembre 1970 a San Giovanni Gemini, in provincia ed Arcidiocesi di Agrigento. È entrato nel Seminario Arcivescovile nel 1981. Nel 1995 ha conseguito il Baccalaureato in Sacra Teologia e nel 1998 la Licenza in Teologia Biblica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.È stato ordinato presbitero l’8 settembre 1995. Dal 1998 al 2001 è stato Assistente Diocesano di Azione Cattolica e Vicerettore del Seminario Arcivescovile di Agrigento. Dal 2001 al 2003 è stato Parroco della Beata Maria Vergine dell’Itria di Favara. Dal 2003 al 2009 è stato Prefetto degli studi dello Studio Teologico San Gregorio Agrigentino e dal 2009 al 2013 Parroco di S. Leone ad Agrigento. Dal 2013 al 2022 è stato Rettore del Seminario Maggiore di Agrigento.