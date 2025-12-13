Agrigento

L’agrigentino Massimiliano Butticè si conferma campione alla “Ruota della Fortuna”

Prosegue l’avventura televisiva di Massimiliano Butticè, il bancario agrigentino protagonista da giorni nell’apprezzato programma “La Ruota della Fortuna”

Prosegue l’avventura televisiva di Massimiliano Butticè, il bancario agrigentino protagonista da giorni nell’apprezzato programma “La Ruota della Fortuna”. Butticè, anche ieri sera, si è confermato campione aggiungendo oltre 30mila euro al suo montepremi. Il bancario, ancora una volta, ha superato le manche proposte dal conduttore Gerry Scotti. Butticè, che difenderà il titolo, risulta essere tra i concorrenti più apprezzati. 

