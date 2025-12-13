Agrigento

Agrigento, ok al mercato settimanale anche nelle domeniche di dicembre 

Via libera allo svolgimento del mercato settimanale anche per tutte le domeniche di dicembre

Via libera allo svolgimento del mercato settimanale anche per tutte le domeniche di dicembre. Lo ha disposto il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, con apposita ordinanza. L’amministrazione comunale, accogliendo la richiesta avanzata dalla Confederazione degli esercenti e dei commercianti, ha dato l’ok al mercato nelle giornate del 7-14-21-28 dicembre 2025. Lo comunica l’assessore comunale Riccardo Accurso Tagano. 

